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【利福私有化】 SOGO母企﻿利福通過私有化方案 每股5元涉逾18億 將於下月20日退市

股樓投資 16:55 2022/11/22

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經營崇光百貨（SOGO）的本地老牌零售企業利福國際（01212）昨日（22日）舉行私有化的法院會議及特別股東大會，最終獲股東批准私有化決議案，股份最後買賣日期為12月6日，並將於12月20日除牌。主席劉鑾鴻現持有利福74.91%股權，將以每股5元收購3.77億股或25.09%股權，總額約18.8億元，以完成私有化。

同場加映﹕【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

根據利福國際公告，在法院會議上的贊成票數有94.9%，反對票數達5.1%；在股東大會上的贊成票數達99.4%，反對票數達0.6%。然而，股東對私有化有不同意見，亦有股東直言私有化作價太低，質疑公司旗下啟德項目快將完工時才進行私有化，做法不合理，而且項目估值為每平方呎8,000元，認為該物業價值被低估。

【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

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利福獨立非執行董事林兆麟解釋，董事會已花不少時間以了解估值師如何評估相關物業，認為意見專業無法不接受。集團執行董事劉今蟾亦指，現時入境放寬至「0+3」，未見有較多旅客訪港，至年底仍會看淡本地零售市道，並相信私有化計劃不會影響啟德項目進度。

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記者：郭秀慧

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經濟 防疫措施 崇光百貨 啟德 劉鑾鴻 除牌 利福國際（01212） 零售

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