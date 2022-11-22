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助制止美同志夜店槍手 退役美軍稱「進入戰鬥模式」

環球社會熱點 17:01 2022/11/22

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美國科羅拉多州一間同志夜店早前發生槍擊，導致多人死傷。店家及警方確認，事發時有兩人阻止槍手，停止悲劇蔓延。其中一名英雄﹑退役美軍法勒羅表示，當時進入戰鬥模式，運用軍中所學技能制止槍手。

美國同志夜店爆槍擊 釀最少5死18傷 【下一頁】

退役少校法勒羅（Richard Fierro）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，上周六（19日）與妻女及朋友到事發夜店Club Q慶祝生日及欣賞變裝騷。夜晚前突然聽見店內傳出槍響，法勒羅隨即提高警覺。

先後到過阿富汗及伊拉克服役的法勒羅稱，當時已進入戰鬥模式，指自己接受過迎訓練應付如此狀況。法勒羅及後看見槍手，隨即便上前制止對方。警方確認，法勒羅與另一名男子正是當晚出手阻止槍手的人士。

    點擊圖片放大
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美麻省有汽車撞入Apple專門店 釀最少1死逾10傷 【下一頁】

即使被稱為英雄，但法勒羅對事件造成5人死亡及多人留下創傷感到悲痛，特別是同行的女兒男友是5名死者其中之一。

他指妻女及當日在場眾人根本不應經歷類似慘況，並坦言不想用軍中學到的搏擊技巧在日常生活中。法勒羅更稱自己不是外界認為的美軍特種部隊，只是普通人。

警方公布槍手身份，為22歲男子Anderson Lee Aldrich。他將面臨5項一級謀殺及5項仇恨導致他人受傷罪行。

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責任編輯：吳漢培

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