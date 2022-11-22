【Black Friday】優惠非最平？僅1成半商品「真特價」

不少網購平台會趁感恩節過後的黑色星期五（Black Friday）推出優惠，民眾也樂於大手掃貨。但外國消費者組織發現，Amazon為首等平台在黑色星期五期間提供的商品優惠，大概只有約一成半為真特價。

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消費者組織「The Consumer Champion」研究Amazon（亞馬遜）、John Lewis、Argos等零售商去年黑色星期五推出的214項商品優惠，再比較同一批商品於黑色星期五前後半年的每日價格變化。

研究發現有183件商品（86%）在黑色星期五前半年内的售價更低或為同價，有209件商品（98%）在黑色星期五前後半年的價格更低或為同價。

換言之，只有大約1成半商品在黑色星期五期間為真特價促銷。

研究人員更指不少零售商會採取「先加後減」策略，製造大特價的假象。例如Zanussi的ZHB62670XA煙囪式抽油煙機，去年黑色星期五期間於John Lewis減價30英鎊，優惠價為239英鎊。

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不過研究人員發現這款抽油煙機平時的售價一直維持在239英鎊左右，更曾經在去年8月減價至160英鎊，然後去年10月13日突然加價至269英鎊，因此黑色星期五的售價並非真正減價。

研究人員更批評Amazon和Very在今次研究的眾多零售商中，提供的整體折扣力度最低，超過7成的黑色星期五優惠商品在其他時間購買會更平。

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責任編輯：鄭錦玲