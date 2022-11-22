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【保險資訊】報告指八成港人及同伴曾受精神健康困擾 治療費用成康復關鍵障礙之一

理財智慧 17:31 2022/11/22

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根據富衛集團於今年十月的「全球精神健康調查」顯示，接近八成受訪港人本身及其同伴曾面對精神健康 的困擾，然而，僅兩成人士會主動尋求專業協助，而治療費用及缺乏認知成為港人接受精神健康支援時的兩大關鍵障礙。

【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購【下一頁

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，新冠疫情後的生活調整、工作壓力和通脹等成為影響香港人精神健康的主要因素。為此，富衛推出「智．守衛精神健康保障計劃」，希望能提供適切的精神健康保障方案，並於治療及康復等層面上提供便捷專業及貼合需要的支援服務。計劃包辦從預防及早期檢測，到指定情緒疾病的治療及住院後保障。該計劃就嚴重情緒疾病診斷設有額外保障，為客戶提供最多80萬元的一筆過賠償。

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

「智．守衛」設有三個計劃選項，以30歲男性被保人為例，首年每月保費計劃一是93.15元，計劃二為157.41元，而計劃三是253.8元。

【筍工推介】東瀛遊招聘2名拉麵試食員 未來一年可免費飛日本3次 並全包三日兩夜機票酒店【下一頁

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記者：鄭日棱

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