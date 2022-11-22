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【Twitter亂局】Elon Musk稱重啟招聘　新版Twitter Blue無限期押後推出

科技 17:30 2022/11/22

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外媒The Verge最新引述Twitter員工消息，Elon Musk已在內部大會表示完成裁員，並準備招聘新員工。（法新社資料圖片）

Elon Musk（馬斯克）入主Twitter後發起多項改革，當中最受外界關注的就是大規模裁員，Elon Musk甚至要求留下來的員工要在「長時間高壓工作」或「拿遣散費離職」之間二選一。外媒The Verge最新引述Twitter員工消息，Elon Musk已在內部大會表示完成裁員，並準備招聘新員工。

報道指，Twitter原本有約7,500名員工，在3星期內流失近三分之二的員工，現時只剩下2,700人。據員工透露，Elon Musk表示正積極招聘工程及銷售職位，又鼓勵員工推薦優秀人才。惟外媒表示，至截稿前仍未見Twitter招聘網站更新職位空缺及相關招聘詳情。

【審查漏洞】Twitter上傳完整電影無被下架　演算法推薦用戶觀看

此外，Elon Musk日前再於個人Twitter公布，將延遲重啟新版「藍剔」驗證服務Twitter Blue，直至可有效防止假帳號出現。他預計將以另一種顏色助分辨組織帳號。 

新版Twitter Blue原定在美國中期選舉之後、本月第二周推出，惟因造成驗證混亂需緊急暫停計畫。Elon Musk在上周三（16日）再於個人Twitter公布，11月29日重啟新版Twitter Blue。不過，當時早已有外媒質疑，Elon Musk近日解僱了Twitter半數員工，Twitter還是否有足夠人力協助進行身份確認，以打擊假帳號氾濫的問題。

【Twitter亂局】Elon Musk已解決假帳號問題？　11月29日重推Twitter Blue

【Twitter亂局】假冒帳號泛濫　Twitter Blue付費認證服務暫停用戶註冊

責任編輯：張寶燕

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