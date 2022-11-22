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【MPF】滙豐恒指MPF基金 減管理費0.33%

16:30 2022/11/22

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恒指MPF基金因換投資經理而減價。

滙豐（HSBC）早前通知強積金（MPF）供款人，旗下滙豐智選強積金計劃的恒指基金，管理費由每年資產淨值最高的0.755%，自9月13日起下調至最高的0.73%，調低0.025個百分點或減幅呈0.33%。這產品是市面最具規模的恒指MPF基金，截至10月底止的總額為209.84億元，據積金局的網站顯示，計及包括管理費等所有基本使費，其平均開支比率（FER）的收費是0.81%。

綜觀市面有10隻緊貼恒生指數的MPF基金，以東亞 （00023） 專攻建築或飲食業等散工的行業計劃、東亞香港追蹤指數基金的收費最低，其開支比率僅0.7%，資產值為8257萬元。反觀，最貴是信安明智之選恒指基金，收費為1.04%，其資產值為4.35億元。信安800系列恒指N類基金則收0.94%，資產值為12.88億元。

至於MPF一哥宏利 （00945） 旗下宏利環球精選恒指MPF基金，資產總額為53.71億元，為市面第3大規模的同類產品，其收費為1.01%。

而恒生 （00011） 智選計劃恒指基金，為第2大恒指MPF，資產總額是78.92億元，收費為0.81%，跟滙豐同類產品的開支比率一樣。

盈富基金確認9月19日換經理、費用即時下調【下一頁

盈富基金自9月19日起，經理人已由道富環球投資管理亞洲（SSGAAL）轉換為恒生投資，且下調新經理人及信託人費用，亦已引進新的人民幣交易櫃台 （82800） 。其最新每年的管理費，資產淨值首150億元為0.045%、其後150億元為0.03%，再其後150億元為0.02%，其餘部分為0.015%。在新收費表下，盈富基金每年信託費和管理費收費基準相同。

此外，港股後向繫於環球加息、北水及內地經濟復甦等內外因素，花旗料內地股市已見底，明年有望逐漸重拾升軌。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，隨着內地發布防疫二十條，以及房地產十六條，政策方向發生決定性轉變，旨在解決經濟復甦所需的關鍵問題，相信有助恢復經濟活動和市場信心，中國復甦應領先於仍在收緊政策的歐美地區。

廖嘉豪補充，另一方面，G20峰會期間的習拜會亦顯示，中美緊張局勢有所緩和，相信能減輕內地市場的壓力。雖然經濟復甦需時，但中國股市已見底，明年表現或進一步改善。

而受全球收水、加息及中港疫情反覆等夾擊，上述10隻恒指MPF基金今年首10個月皆呈負回報逾12%。

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【MPF】17間MPF供應商3間市佔率上升 5強排名未改

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

宏利金融－S（00945） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） ETF 恒生指數 基金 強積金 財富及退休規劃

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