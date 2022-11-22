【周大調富格曲@iM網欄】學音樂 懂得玩 可以好好玩

「演奏小提琴」德文為《Geigespielen》，即英文《play violin》。既然是《play》，就應該是好玩。不好玩的話，還有人會玩下去嗎？當然，玩亦有高下之分，要玩得好、玩得精，是一門學問。

記得於德國教授小提琴時，上課氣氛都比較輕鬆，學生及家長的面上經常掛着笑容。於歐洲學樂器，沒有甚麼考試壓力，比賽亦少。學生都喜歡音樂、喜歡演出，分享箇中的樂趣。不單是學童，一些退休長者都積極參與合唱團、樂團等，音樂就活像生活中不能缺少的一部分。即使是大學的專業音樂課程，主修小提琴的話，課程設計都以鼓勵學生演出為主，除獨奏外，還有室樂、管弦樂團及近代音樂等，考試從來都不是重點。

可惜，回港後，卻發現樂器往往變成了一種工具，一種考試工具、比賽工具、甚至是考學校的工具。無可否認，透過參加音樂考試及比賽，可以作為練習的目標，從而提升自己的水平。但不難想像，對大部分學生而言，面對考試及比賽都有一定的壓力。再者，急於練習程度過於艱深的曲目，往往扼殺了學生的興趣，到頭來反而弄巧反拙。聽說，有些家長更特別為子女選定「冷門」樂器，認為學習「冷門」樂器有較大機會考入心儀的學校。事實上，所謂「冷門」的樂器時至今日一點都不再「冷」。很簡單，只要花少少時間上網搜尋，若果各大琴行都有所謂的「冷門」樂器出售，各牌子及型號俱備，相關導師亦大有人在，所謂「冷門」，大概只是一廂情願的想法。

自己學琴的過程比較單純，喜歡小提琴，所以想學。印象中，父母及老師都沒怎樣叫過我練琴。學琴就要好好練，這個道理不難明白。除了學琴之外，沒有參加太多課外活動。每天做完家課就是練琴。學了好幾年琴之後，在老師的安排及引薦下，開始參加樂團的練習及演出。樂團裏，認識了不少志趣相投的朋友，自此，學琴的興趣有增無減。中學時期，曾經同時參加多個樂團，除學校的管弦樂團之外，還先後參加過香港青年弦樂團、香港青年交響樂團及香港小交響樂團。參與不同樂團，可以跟不同的指揮學習，提升音樂造詣。再者，有海外演出的話，主辦單位都包食住、包機票，演出前後又有機會跟朋友遊歷當地的名勝古蹟，是一大樂事。

學音樂，懂得玩，可以好好玩。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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