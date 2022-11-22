【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購

臨近聖誕佳節，惠康與Monopoly大富翁合作，並邀請到本地插畫家飛天豬，以香港街道作主題，推出展現香港獨有城市面貌的惠康x飛天豬限量版大富翁、地毯以及保溫瓶。yuu會員可搶先由即日起至11月24日，以yuu積分率先換購；於11月25日至2023年1月5日期間，凡於惠康消費滿100元即可換購。

限量版惠康x飛天豬大富翁尺寸為輕便裝，遊戲板尺寸僅278 (長) x 278 (闊)毫米，易於攜帶和收藏。

另外，大富翁保溫瓶的瓶身同樣印有由飛天豬繪畫的香港城市面貌，具有保溫和保冷功能。保溫瓶採用兩段開蓋設計，上層為小型儲物格可擺放茶包。

而印有經典Monopoly大富翁圖案的地毯，半月形設計適合擺放於家居任何角落包括客廳、睡房、大門、浴室等。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

而於2022年11月25日至2023年1月5日，凡於惠康全線分店消費滿100元，即可加指定金額換購，每次消費可換購三款產品，每款只限一件，數量有限，換完即止。

另外，惠康超級市場亦同時推出由飛天豬設計、面額為50元和100元的節日限定購物禮券，更附有相同設計的信封。限定禮券將於11月28日（星期一）正式開售。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機