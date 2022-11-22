  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購

理財智慧 16:46 2022/11/22

分享：

分享：

臨近聖誕佳節，惠康與Monopoly大富翁合作，並邀請到本地插畫家飛天豬，以香港街道作主題，推出展現香港獨有城市面貌的惠康x飛天豬限量版大富翁、地毯以及保溫瓶。yuu會員可搶先由即日起至11月24日，以yuu積分率先換購；於11月25日至2023年1月5日期間，凡於惠康消費滿100元即可換購。

限量版惠康x飛天豬大富翁尺寸為輕便裝，遊戲板尺寸僅278 (長) x 278 (闊)毫米，易於攜帶和收藏。

另外，大富翁保溫瓶的瓶身同樣印有由飛天豬繪畫的香港城市面貌，具有保溫和保冷功能。保溫瓶採用兩段開蓋設計，上層為小型儲物格可擺放茶包。

而印有經典Monopoly大富翁圖案的地毯，半月形設計適合擺放於家居任何角落包括客廳、睡房、大門、浴室等。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

而於2022年11月25日至2023年1月5日，凡於惠康全線分店消費滿100元，即可加指定金額換購，每次消費可換購三款產品，每款只限一件，數量有限，換完即止。

另外，惠康超級市場亦同時推出由飛天豬設計、面額為50元和100元的節日限定購物禮券，更附有相同設計的信封。限定禮券將於11月28日（星期一）正式開售。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

家品 家具 惠康 家居 產品 設計 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【虛擬貨幣】FTX破產衝擊未完 比特幣以太幣連續兩日下跌
【虛擬貨幣】FTX破產衝擊未完 比特幣以太幣連續兩日下跌
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
第788期《iMoney》別注版 +《我係小忌廉》夢幻摺傘 網上優先預購
【冷門職業】醫管局聘殮房助理 中三程度可申請 月薪最高達18K 需負責屍體清潔及搬運
【冷門職業】醫管局聘殮房助理 中三程度可申請 月薪最高達18K 需負責屍體清潔及搬運
【公屋裝修】16萬改造230呎公屋單位 空間不足裝修大難題 半開放式設計或成解決方案？
【公屋裝修】16萬改造230呎公屋單位 空間不足裝修大難題 半開放式設計或成解決方案？
【聖誕大餐2022】 精選 8 大聖誕佳節自助餐 內文有獨家優惠碼 低至 67 折
【聖誕大餐2022】 精選 8 大聖誕佳節自助餐 內文有獨家優惠碼 低至 67 折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款