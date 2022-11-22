▲ 【百度季績】百度第3季營收增2% 經調整淨利59億人幣略勝預期

百度 （09888） （美：BIDU）週二（22日）公佈染藍後首份季績，第三季營收325.4億元（人民幣，下同），接年增2%，好過預期的317.72億元；列賬虧損1.46億元，去年同期蝕165.59億元，差過預期的賺37.98億元；經調整淨利58.89億元，按年增16%，好過預期的55.1億元。

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏稱，新冠疫情再起帶來持續挑戰，但在線營銷業務的逐步恢復及智能雲收入的穩步向上，百度核心收入恢復正增長。

李彥宏：強勁現金流可支撐智能雲及智能駕駛發展

李彥宏預計移動生態繼續產生強勁的現金流，為在智能雲及智能駕駛業務的投入提供資金。百度首席財務官羅戎稱，疫情再起為收入表現帶來壓力，受惠降本增效，經調整核心經營利潤按年增14%至67億元。

百度上季核心收入252.39億元，按年增2.3%，當中網上營銷收入187億元，按年跌4%；非線上營銷收入為65億元，按年增25%，主要受惠人工智能雲及其他AI業務推動。而愛奇藝（美：IQYI）收入75億元，按年下降2%。

百度智能雲從低利潤率項目中轉移

百度稱，上季智能雲營收按年增長24%，而經營利潤按季及按年均見提升，集團解釋，百度智能雲正從低利潤率項目中轉移，並致力於推動解決方案標準化，而公司在製造業、能源、交通、政務等快速增長的垂類市場在佔據有利地位。

李彥宏稱，旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑不斷擴大運營規模，在上季供應超過47.4萬單，按年增311%。截至上季末，蘿蔔快跑提供乘車服務次數累計達到140萬，在北京、上海和廣州，蘿蔔快跑平均每天每車完成15次以上乘車服務。

63城市採用百度智能交通方案

智能交通場景方面，截至第三季度末，以累計合同金額超過千萬元訂單計算，百度ACE智能交通解決方案已經被63個城市採用，覆蓋範圍較一年前的24個城市持續提升。

集團提到，百度App9月MAU（月活躍用戶）達到6.34億，按年增長5%；上季移動端搜索查詢次數按年增長兩位數，百度App信息流內容分發量按年增長23%。第三季度，百度搜索促成的季度 GMV 按年增長52%。

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編輯：李哲毅