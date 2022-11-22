外匯市場交投淡靜　疫情再起人幣下挫

本週世界盃賽事開鑼，以及美國感恩節假期臨近，外匯市場交投相對淡靜。另外，投資者似乎已經消化聯儲局12月放慢加息步伐至50基點的預期，並將焦點投放在加息周期最終利率水平，美元開始回升。由於美國通脹水平仍遠高於2%目標水平，通脹回落趨勢仍未確認，工資上漲導致的螺旋性通脹的黏性較高，筆者認為聯儲局仍會維持加息一段時間，最終利率或較市場預期高，美元跌勢空間有限。

人民幣亦回調至7.15水平附近。近日中國疫情再起，部份城市再次實施靜默管理，中國經濟重開的憧憬亦有所消退。筆者認為，疫情起伏乃是通往全面重開的必經之路，比較重要的是，各地政府有否在疫情再起期間執行疫情管控的優化措施，而非走回頭路任意實施封控。總之，短期內中國經濟全面重開的預期似乎不切實際，中國當局仍需一段時間提高疫苗接種率，特別是年老人士，以及增加醫療體系的承載力，確保在重開階段能接收急增的病例，避免醫療體系崩潰。儘管中國經濟重開的方向不變，投資者應調整重開時間的預期，短期內人民幣反彈動力有所減弱，或於7算水平以上區間波動一段時間。

責任編輯︰梁浩碩