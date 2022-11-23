【快手1024】快手第3季營收增12.9%　經調整虧損6.72億人幣勝預期、股價升近2%

▲ 【快手1024】快手第3季營收增12.9% 經調整虧損6.72億人幣勝預期

內地短片平台快手 （01024） 公布第3季業績報告，期內營收231.28億元（人民幣，下同），按年增12.9%，好過預期的225.60億元；列賬虧損27.12億元，去年同期蝕70.86億元，好過預期的蝕37.29億元；經調整虧損6.72億元，去年同期蝕48.22億元，好過預期的蝕17.43億元。快手股價績後升近2%，開報51.25元。

快手又提到，第3季快手應用的平均日活躍用戶（DAU）按年增長13.4%，達3.63億；而平均月活躍用戶（MAU）按年增長9.3%，達6.26億。快手解釋，上季利用暑期在內增長旺季，獲得較好的投資回報 （ROI），而DAU日均使用時長按年提升8.6%，達到129.3分鐘。

廣告主數量及投放增加

快手第3季線上營銷服務115.90億元，按年增6.2%，主要是受惠服務、商業化產品能力及廣告投資回報 （ROI）提升，推動廣告主數量和廣告主廣告投放增加，尤其電商商家投放。

快手提到，宏觀經濟的逆風叠加各種外部因素，使廣告行業面臨壓力，第3季線上營銷服務收入增速放緩，不過公司通過多渠道引入更多廣告主和實施扶持政策，上季月活躍廣告主數量按年增長超過65%；同時通過流量策略迭代、轉化鏈路和算法優化等不斷提升投放效果，廣告主的留存率持續提升。

快手：平均月付費用戶按年增長29.3%

快手上季直播收入89.47億元，按年增15.8%，原因是平均月付費用戶按年增長29.3%。快手稱，公司持續與頭部公會和主播合作，通過公會對中長尾主播提供更多的培訓和運營支持，上季活躍公會主播數量按年增長超200%。

此外，集團通過快聘、理想家、快相親等產品形式，為用戶提供更多直播內容，滿足用戶在更多場景下的服務需求。

快手上季GMV增26.6%

此外，其他服務收入按年增加39.4%至25.92億元。快手稱，電商商家、買家數量增加，以及重複購買率向上，快手上季電商商品交易總額（GMV）達2225.20億元，按年增26.6%。

快手透露，公司通過流量和效率優勢，以及招商政策，吸引更多商家入駐，上季新開店商家數量按年增長近80%，同時通過流量分配策略效應及提升人貨匹配的精準性，進一步完善平台轉化效率及營商環境。

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編輯：李哲毅