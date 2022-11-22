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【經濟數據】聯合國公2022年糧食數據 全球糧食進口額接近2兆美元

環球政經 17:52 2022/11/22

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聯合國糧農組織(FAO)周五在其最新報告中稱，由於戰爭、氣候變化和經濟不穩定造成的供應擔憂，預計2022年全球糧食進口額將升至1.94兆美元的歷史新高，較去年增加10%。而在俄烏戰爭刺激全球能源繼續高漲的情況下，2022 年全球進口肥料總金額大漲 50% 來到 4,240 億美元

【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購【下一頁

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

聯合國糧農組織表示，氣候變化加劇和地緣政治緊張局勢是造成糧食安全擔憂的兩大催化劑。總體來說2022-2023年種植季的全球小麥生產仍有成長，年成長 0.6%達7.84億噸，但是主要產量成長都集中在俄國與中國，中俄以外其他地區的產量卻是大減8%。如玉米、大麥、高粱則是全球產量下跌2.8%。

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

有專家預測雖然2023年的糧食供應情況可能會略為改善一些，但大致情況預期將會持續到2023年，在明年的全球糧食市場，供應不穩與價格大漲等問題仍會繼續存在。

【筍工推介】東瀛遊招聘2名拉麵試食員 未來一年可免費飛日本3次 並全包三日兩夜機票酒店【下一頁

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記者：鄭日棱

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糧食供求 聯合國

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