【冬日好去處】北角匯恐龍聖誕主題活動 設1:1原大機械恐龍打卡位 玩手機遊戲贏取商場現金贈券

由即日起至2023年1月2日，北角匯召喚了12隻恐龍過聖誕，不但全面開放8大主題裝置，更有5大重磅活動正式登場。1:1原大的機械恐龍亦已經登陸北角匯對出海濱花園，配合花卉園景更變成野生叢林，由即日起至12月30日歡迎市民免費到場參觀。為跟牠一起慶祝聖誕，另有11隻不同品種的恐龍亦已粉墨登場，遍布北角匯1至3期的室外室內，商場四周亦布滿恐龍BB準備破蛋而出，細看場內各組聖誕樹？更有大小恐龍進駐，實行群「龍」起舞賀聖誕。

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植食恐龍中最為人熟悉的非三角龍莫屬。「12隻恐龍過聖誕」活動期間一連5個周末及假日，北角匯將舉辦三角龍全接觸活動。而The Point會員更可憑分及消費參加體驗活動，包括以仿真草餵食1:1三角龍，甚至與巨龍抱抱；亦可化身恐龍化石專家，見證三角龍生蛋，完成活動後更可將模型恐龍化石蛋帶回家留念。此外，更設1:1三角龍聖誕出巡，走在商場大街上，氣勢十足，帶你走進恐龍世界，費用全免。

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各恐龍迷更可化身探險家，參加「12隻恐龍去咗邊？」手機遊戲，走訪北角匯各期商場成功找出12隻恐龍足跡，即可完成「新手探險家」及「高級探險家」任務後即有機會贏取高達130元商場購物及美食贈券組合，讓大家開心過聖誕。

北角匯特別聯同商戶一同準備好「親親恐龍去野餐」美食套票換領，會員只需憑分及消費即可換領由意大利餐廳「Giovanni Pina」提供的秋「意」野餐SET或 由韓式薄餅專家「GOPIZZA」提供的「GO PICNIC」精選套餐，兩者皆附送精美野餐墊，齊齊感受「與12隻恐龍去野餐」的獨特體驗。

北角匯與毗鄰的香港維港凱悅尚萃酒店，聯乘推出2日1夜「聖誕『龍』莊Staycation套票」（每晚房間費用由1,980元起，另設10%服務費），可二人同行深入龍穴，入住尊貴海景客房（雙人床）連The Farmhouse咖啡廳雙人早餐，入住房客更可獲贈主題禮品，包括精美恐龍杯（禮盒裝） 及 恐龍蛋浴鹽球套裝；置身「龍」莊讓你宛如走入叢林探險，主題房內多組恐龍裝飾及小擺設充滿精緻打卡位，讓大家深入體驗「龍」莊的趣味生活。

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責任編輯：嚴浩文