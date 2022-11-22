【公關大娜移@iM網欄】攻心為上 令人信服的好話術

古語云：「嘴巴可以用來吃飯，不能用來亂說」，說話會觸犯忌諱，眾口一詞，能把金鋼一般堅固的事物彈破說穿，就是因說話中藏有邪曲。作為公關業者，在下日日與文字和說話打交道，深明言辭之威力。正是「話能載舟、亦能覆舟」，在職場、商場、政界中，話術乃攸關成敗的關鍵。

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戰國思想家王詡（又名鬼谷子）主張，凡與人溝通，須依據不同的人制訂不同的應對方案：

游說有智謀的人，要靠博識多見的言辭，以顯示自身的博學；

游說博聞多見的人，要靠條理明辨的言辭；

游說明辨事理人，要言辭明確、擊中要點；

游說高貴的人，言辭要具氣勢，以高雅瀟洒為原則；

游說富人要靠我們談話時彰顯的豪氣；

游說貧窮的人言辭中要用利誘；

游說低下者說話時，要態度謙恭；

游說勇士時，言談表情要果敢；

游說愚蠢之人，要將利害陳情得明明白白。

所謂「攻心為上、攻城為下」，足智多謀的諸葛亮是攻心高手，「七擒孟獲而放之」的故事充分展示其高超的智慧。諸葛亮深知孟獲驍勇善戰，性格耿直豪爽，說一不二。孔明為了收服這位具威望的少數民族首領，策劃了一個「七擒七縱」的降服計謀，孟獲第六次束手就擒時，主動提出：「若第七次被擄，便會傾心歸服，永不反叛。」結果孟獲第七回成為俘虜，諸葛亮決意釋放他，還叫他再去組軍作最後決戰。

孔明心口如一只想傳達給孟獲及其族人一個訊息：我有足夠的能力打敗你，但我並不想傷害你，這樣才做到真正的信服，而非野蠻的征服。自此，孟獲忠心耿耿地跟隨諸葛亮左右。

一個人嘴上說的話，往往是內心的真實表達，大致看得出其人品。人品差的人，經常說這4種話，要避而遠之：

1. 背後說人的閒話：來說是非者，必是是非人。

2. 怨天尤人的晦氣說話：無故而怨天，則天必不許，無故而尤人，則人必不服。

3. 信口開河的空話：誠信，乃做人之本。一個言出必行的人，才值得以心相交。

4. 揭人傷疤的笑話：以戳人痛處為樂的人，不是情商低，而是不存好心。

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作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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