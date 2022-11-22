【手遊股】報告：未成年人沉迷遊戲問題已基本解決　惟多出時間往往轉投短視頻等

▲ 【手遊股】報告稱未成年人遊戲沉迷問題已得到基本解決

中國音數協遊戲工委、中國遊戲產業研究院、伽馬數據聯合發布《2022中國遊戲產業未成年人保護進展報告》。報告研究顯示， 超過75%的未成年人每周遊戲時長在3小時以內，未成年人遊戲沉迷問題已得到基本解決。

手遊股騰訊 （00700） 跌2%，祖龍娛樂 （09990） 跌2.2%，IGG （00799） 、心動公司 （02400） 、中手游 （00302） 均跌3%以上。

未成年人娛樂行為從遊戲轉移到短視頻等

報告表示， 雖然未成年人遊戲總時長、消費流水等數據極大幅度減少，並 有 近三成未成年人遊戲充值減少。然而，其 娛樂行為從遊戲向其他活動轉移，以短視頻、網絡視頻、社交媒體為主。

9成未成年人課外偏好網絡活動

報告提到，具有遊戲習慣的未成年人在課外更偏好於網絡活動，只有25.51%是學習活動；室內閱讀則為16.33%。

另外， 報告又指，遊戲企業防沉迷系統覆蓋九成以上未成年遊戲用戶，有 超85%家長允許孩子在監護下適度遊戲。現存未成年遊戲用戶的家長中，35%以上允許孩子用自己身份證註冊賬號。

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