換樓客睇中永久單邊靚海景　漏夜帶票睇樓　終花1260萬入市

樓價連月回落，吸引買家出動執平貨。中原地產吳子麟說，土瓜灣翔龍灣5座高層C室，實用面積785平方呎，三房套房間隔，座向西南方，擁單邊永久海景，日前以1,260萬元沽出，實用呎價約16,051元。買家為同區換樓客，一直心儀屋苑單邊特色海景戶，惟放盤罕有，是次遇上業主大幅降價，即漏夜帶票睇樓，火速決定入市自用。

吳子麟透露，上述樓盤於今年4月放售，當時叫價1,600萬元，由於各區出現劈價盤，所以業主其後三度調整叫價，最終大幅降價340萬元，以1,260萬元沽出單位。

據了解，原業主於2006年以727.8萬元購入單位，持貨16年，現賬面獲利532.2萬元離場，單位期內升值73%。

延伸閱讀【多圖】朗譽交樓標準示範單位陪你睇 間隔方正 落地窗展空間感【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機