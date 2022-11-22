【大行點睇】即食麵需求具彈性 高盛上調康師傅評級 惟目標價下調7%至14.6元

康師傅（00322）上周獲納為恒指成份股，獲高盛發表報告調高評級，由「中性」上調至「買入」，惟目標價卻由15.7元下調7%至14.6元。

康師傅今日（22日）股價收報12.04元，無升跌，成交額1.5億元。

高盛指出，近期大宗商品價格趨向穩定，以及飲料及即食面需求相對具彈性，相信該股現價未完全反映明年潛在利潤機會。

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該行估計，康師傅2022至24財年銷售的複合年均增長率為6%，經營溢利複合年均增長率為37%。經營溢利率於2023至24年回升至9.3%至9.9%。基於在即食麵市場的市佔率略為減少，但部分被銷售成本下降所抵銷，該行下調康師傅2022至24年銷售預測，並調低每股盈利預測平均4%。

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記者：李兆明