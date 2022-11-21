【置業調查】花旗：51%受訪者料未來1年樓價下跌 逾三成父母願意資助子女置業

疫情持續達3年，經濟前景不明朗，市民睇淡樓市，地產商亦逐步減少舖位。花旗銀行發表「2022年市民置業意向調查」，結果顯示，今年第3季只有12%受訪者對未來12個月樓價感到樂觀，去年同期為38%，過半數受訪者認為未來12個月樓價會下跌。

16%認為現時是置業好時機 近十年最高紀錄



對比去年同期，認為現在是置業好時機的受訪者比例顯著上升四倍，是近十年以來最高的紀錄。雖然今年有較大比例受訪者認為現在是入市好時機，但受訪者的置業意欲卻較去年同期只是輕微上升兩個百分點，去年同期為13%，微升兩個百分點至15，觀望態度仍然濃厚。過去一個月有參觀樓盤的受訪者比例與去年相若，其中逾七成表示有興趣買入樓宇。

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逾三成父母願意資助子女置業

在調查中，談及為何有意置業，除了樓價及實際需要外，父母資助子女置業亦成為置業第三大原因。為人父母的受訪者當中，有32%願意資助子女置業，當中41%願意資助101萬至200萬。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，2022年市民對樓市持觀望態度。未來樓價亦會受到經濟情況、按揭息率上升等因素衝擊。她認為市民要全面評估個人財務情況、利率走勢可能帶來潛在風險的影響，配合合適的按揭方案，或考慮按揭保險計劃，審時度勢調整其組合為財富增值，亦有助早日達成置業理想。

是項調查為花旗銀行委託香港中文大學及毅群市場研究顧問，以隨機抽樣電話訪問及街頭訪問形式，在2022年9月訪問超過1,000名香港市民。自2010年開始，花旗銀行進行置業意向調查，以評估香港市民當時的置業情況、了解其置業的意向及對未來樓價走勢的意見。

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記者：陳玉蓮