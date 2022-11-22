【港元定存】港滙突轉強 港銀仍照加港元定存息

▲ 港銀持續加港元定存息

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港滙突轉強，走資壓力驟減，但今天（11月22日）仍有兩間大小行加港元定期存款息，包括恒生 （00011） 提高3個月及半年期年息0.1厘；交銀香港更全面加短中長息，把3個月年息調升0.2厘至4.6厘，1年息率亦上調0.1厘至4.8厘。

本周首兩天，暫有6間大小銀行調整港元定存息，當中4加兩減，昨天（21日）建行亞洲全面加息0.1厘，最高息是1年期，新息率報5.1厘；創興新推1年定存享5厘息。相反，花旗連續兩周調低1年期息率，累削0.31厘至3.63厘；信銀國際則下調3個月年息0.2厘至4.4厘，半年年息削0.1厘至4.6厘。

專家以港滙今天逼近7.8，乍現7.8094的2月以來高位，港元拆息也連續兩天全線上升，料港銀暫毋須再急於猛加存息，留待至年關再發力衝刺。

此外，比併大行的港元定存息，恒生自11月以來已第4度加息；渣打香港 （02888） 亦於本月內4度加息；滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 齊於本月兩度突擊。綜觀目前4大行的長息，滙豐於上周二（15日）調升1年期息率0.2厘至4.3厘，恒生於上周一（14日）新推1年有4.1厘，中銀則於上周五（18日）加0.1厘，追貼恒生及渣打的4.1厘。

半年期年息方面，恒生特選客戶有4.5厘，且於今天加網上尊享定存息率0.1厘至4.15厘，其他渠道開立也有4.1厘；滙豐於上周提高0.3厘後，新息率報4.1厘；中銀也於上周調升年息0.1厘至3.9厘，險勝渣打的3.8厘。

至於3個月期年息，恒生今天加0.1厘，網上尊享報4.05厘，其他渠道也有4厘；滙豐於上周勁加0.4厘至3.9厘；中銀也加0.1厘至3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。

計及中小行在內的港元定存高息榜，3個月期年息續以東亞 （00023） 的8.8厘問鼎高息王；6個月期年息方面，連續兩周加息的建行亞洲，以4.9厘追貼富邦，兩行膺雙冠王。緊接其後是交銀香港，今天加0.1厘至4.85厘，險勝創興昨加0.2厘至4.8厘；1年期息率仍以平安壹賬通（PAOB）的5.5厘領先，建行亞洲昨上調0.1厘至突破5.1厘，跟富邦看齊，雙雙高踞亞軍。創興昨新推5厘息，與華僑永亨拍住上而位列第3；而7天期年息以集友及恒生齊報6厘膺短息王。

另方面，單以虛擬銀行較量，1個月期年息以平保 （02318） 牽頭的虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠，4個月期也以PAOB的4.5厘領先同業。

半年期年息以中銀香港、京東數科及怡和系參股的虛銀livi bank的4.6厘佔優；9個月期年息是TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLaB Bank）的4.4厘稱冠。

1年期息率以PAOB的5.5厘稱冠，抛離眾安（ZA Bank）的3.31厘、工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）的4.08厘，以及小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的4.2厘。18個月期年息是匯立的4.08厘最高，兩年期年息以livi bank的4.5厘稱霸。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪