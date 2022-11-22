▲ 【港人理財】港大華泰調查：港人傾向活期及定期儲蓄理財

香港居民疫情下家庭收入和儲蓄情況產生巨大變化，港大金融創新與發展研究中心聯同華泰國際發布報告，顯示不少香港居民均產生儲蓄焦慮感，其中35至55歲群組的儲蓄焦慮感最強烈。

報告指出，影響儲蓄焦慮感的主要因素為年齡，其次為淨資產規模。儘管持有淨資產超過300萬元的25至35歲且無餘款理財計劃的受訪者中，71%因認爲儲蓄不足。中心認爲，中青群組有較大的養家糊口的壓力，因此中青年資產規模雖然不低，但儲蓄焦慮感覺卻較高。中心建議，高流動性、低風險的理財產品較符合中青年群組的投資需求。

報告顯示，92.5%受訪者認爲現金理財重要；88.9%受訪者表示近期計劃進行現金理財；59%受訪者將現金作為主要的餘額管理方式。

報告指，受訪者以現金和銀行活期儲蓄（約59%）及銀行定期儲蓄（44%）、股票（27.4%）作爲主要理財管理方式，而區塊鏈資產（4%）、衍生品（3.8%）則較少納入餘款投資範疇。報告指，居民在選擇現金理財產品時，投資便捷（85%）、低風險（83%）和流動性高（79%）是首三要考慮的因素。

港大：受訪者對年化達1.5%-2%的產品最感興趣、創新型現金理財或產生替代效應

報告指出，受訪者並不滿意現有過低收益率的理財產品，如銀行活期儲蓄，僅有8.7%受訪者選擇年化收益率低於1%的產品。報告亦顯示，受訪者對於每月可贖回、年化收益率達1.5%（41%）及2%（38%）的產品表示青睞。

同時，有半數受訪者認為，創新型現金理財產品較銀行活期儲蓄更具吸引力，反映銀行等金融機構在香港市場引入創新型現金理財產品，或對傳統銀行儲蓄產生一定程度的替代效應。

港大金融創新與發展研究中心在今年6月至7月透過郵件及電話訊息等方式對超過1512名資產規模不同的香港居民進行調查，了解經歷新冠疫情後香港居民現金理財規劃的特質及投資偏好。

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編輯：伍鍵文