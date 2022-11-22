【大行報告】需求疲軟致銷量大減 麥格理削小鵬目標價至29元

麥格理表示，小鵬汽車（09868）今年10月銷量按月跌40%至5,100輛，為去年5月以來最低的月度銷售額。該行下調公司今年至2024年的利潤率預測及擴大虧損預測，並將其目標價相應由89元大幅下調至29元，維持「中性」評級。小鵬周二（22日）收市報27.9元，跌幅6.5%。

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該行指，其車款P7和P5需求較疲軟，而G9需等待10月27日後才能批量發貨。不過該行認為即使G9能貢獻大量銷量，在預料需求疲軟會持續下，第四季或會出現供應過剩，該行因而將公司第四季銷量預測下調42%至2.9萬輛，按季跌2%。





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麥格理將公司今年、明年及2024年的各年新能源汽車銷量預測分別下調14%、24%及27%，並其利潤率預測亦下調65個基點、57個基點及61個基點。同時其淨虧損預測分別由今年85.88億元人民幣擴大至93.1億元人民幣、明年則由65億元人民幣擴至80.15億元人民幣、以及2024年則由19.75億元人民幣擴至49.57億元人民幣。

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撰文：鄭昊彤