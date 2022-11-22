【ESG】全線逾350間分店落實廚餘分類　大家樂廚餘將送至小蠔灣中心

▲ 大家樂集團與政府及業主合作，將逐步把分店廚餘送至小蠔灣有機資源中心O‧PARK1。（資料圖片）

大家樂集團公佈稱，全線逾350間分店已經落實廚餘分類，並會量度廚餘數據作分析之用。

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該集團於2021年推出廚餘分類及收集計劃，香港全線逾350間分店現已落實廚餘分類，並會量度廚餘數據作分析之用。發言人稱，大家樂於21／22年度制定了減少廚餘密度目標，務求於24／25年度將廚餘密度減少4%，並於29／30年度將其減少10%。

報告亦提到，大家樂集團與政府及業主合作，將逐步把分店廚餘送至小蠔灣有機資源中心O‧PARK1，轉廢為能。

大家樂集團連續8年獲選為恆生可持續發展企業基準指數成份股，並連續兩年取得「AA」評級，是「非必需性消費」組別中最高評分的企業。其持續發展策略建基於「以客為先」、「員工為本」、「專注食物」及「保護環境」4大範疇，旨在為社區創造長遠價值，並保持業內的領導地位。

發言人提到，集團於近年亦關注到氣候變化為餐飲業帶來的影響，正檢視其對業務帶來的風險，以提高應對及抗禦力。

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責任編輯：李智美