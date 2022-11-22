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【世界盃2022】FIFA 23模擬預測　阿根廷將擊敗巴西奪冠

科技 16:22 2022/11/22

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遊戲廠商EA Sports的「FIFA 23」遊戲模擬世界盃全部比賽後，推算美斯將帶領阿根廷擊敗巴西奪冠。

來到卡塔爾世界盃第3天，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）終於出場！美斯將於今（22日）香港時間6點，帶領阿根廷大戰沙特阿拉伯。美斯早前表示今屆將是其世界盃「最後一舞」，雖然他受訪時表示對阿根廷封王抱持較謹慎的看法，惟不少球迷亦期望美斯助力阿根廷，奪得歷來第3次的世界盃冠軍。目前遊戲廠商EA Sports亦表示，其預測準確率達100%的「FIFA 23」遊戲，推算美斯將帶領阿根廷擊敗巴西奪冠。

【世界盃2022】Google Search新增世界盃小遊戲　手機輸入關鍵字參與對戰

【世界盃2022】ZA Bank增設「射波假」　 App玩遊戲送實體紀念版球隊卡

據今年FIFA 23模擬預測結果顯示，阿根廷與巴西將會進入最後決賽，由美斯帶領的阿根廷亦會擊敗巴西奪冠，唯一的一球「致勝球」將由美斯踢入。美斯亦會圓夢拿下首座世界盃冠軍；季軍則預計由法國奪得。

該遊戲廠商每年也會針對各球團的變動、球員素質等，推出足球遊戲FIFA系列，更可在賽前透過遊戲模擬全部比賽，預測世界盃冠軍隊伍。EA Sports表示，由2010年南非世界盃起，已經連續三屆都以同樣方式預測冠軍隊伍，準確率達100%。

此外，國際研究公司BCA Research日前亦透過超級電腦推算出，是次世界盃的奪冠隊伍為阿根廷，結果與EA Sport推算的相差無幾。不過這些純屬預測，僅供各位球迷作參考。

責任編輯：張寶燕

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