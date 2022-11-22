▲ 【互聯網監管】市監局建議修訂《不正當競爭法》、針對數碼經濟監管 美團午後曾跌一成

中國市場監管總局發布關於公開徵求《中華人民共和國反不正當競爭法（修訂草案徵求意見稿）》的公告，主要內容包括4大方向，包括完善數字經濟反不正當競爭規則，規範治理新經濟、新業態、新模式發展中出現的擾亂競爭秩序的行為。

市監局指，修訂草案詳細規定涉及獲取和使用資料、利用演算法以及阻礙開放共用等網路新型不正當競爭行為。同時，考慮到數字經濟領域不正當競爭行為認定的複雜性，規定判斷是否構成不正當競爭行為的考量因素，增強制度的可預期性和執法的規範性。此外，還規定平台經營者加強競爭合規管理的責任，推動反不正當競爭的社會共治。

文件也列舉「二選一」、強制搭售等6類典型損害公平交易行為。

市監局表示，其他主要修改內容：

針對監管執法實踐中存在的突出問題，對現有不正當競爭行為的表現形式進行補充完善

填補法律空白，新增不正當競爭行為的類型

按照強化反不正當競爭的要求，完善法律責任

中資互聯網股今日急回吐，「ATM」三巨頭中，美團 （03690） 曾跌逾一成，低見137.1元，最新仍跌8.7%，暫報139.2元，成交達88億元。騰訊 （00700） 跌2.4%，阿里巴巴 （09988） 跌4%。

其他主要科技股，京東 （09618） 跌4.4%，網易 （09999） 跌1.8%，百度 （09888） 跌1.9%，小米 （01810） 跌1.4%。

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編輯：麥德銘