【京東9618】京東副總監級別以上明年減薪最多兩成 劉強東另捐1億擴員工救助基金

內地網購平台營運商京東(09618)創辦人兼主席劉強東向全體員工發信，信中稱，為了提高基層員工福利待遇，同時盡量減輕公司壓力，決定自2023年1月1日起，京東集團副總監以上、以及相對應的P╱T序列以上的全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10％至20％不等，職位愈高降得愈多。京東今日收報197.6元跌4.3%。

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至於近期京東正式收購物流商德邦股份（滬：603056），劉強東在信中提到，自2023年1月1日起，逐步為十幾萬的德邦兄弟們繳齊五險一金，確保每個德邦兄弟都能「老有所養，病有所醫」，為兄弟們提供基礎保障。此外，京東集團撥出100億元人民幣，為包括全體德邦兄弟們在內的所有集團基層員工設立「住房保障基金」，能為工作滿五年以上全體員工實現購房願望。劉強東本人再捐款1億元人民幣，集團以及各個BGBU也會拿出一定比例的現金，大幅擴充「員工子女救助基金」的規模。

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