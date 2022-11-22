英NHS擴大為病人交能源費計劃 盼減少住院人數

能源費飆升加重不少民眾負擔，英國一地的國民保健服務（NHS）擴大為部分病人繳交能源費的試行計劃，希望減低這批患者因冬季寒冷天氣入院的機率。

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格洛斯特郡（Gloucestershire）NHS正在試行溫暖家居處方試行計劃（ Warm Home Prescription），承擔一部分患有呼吸系統疾病的低收入病人的能源費用。

第一階段於去年12月至今年3月期間試行，共有28名患有冷敏感的病人受惠，每名病人的能源費平均為647英鎊（約6,000港元）。

當局發現受惠病人變得更健康，大大減輕能源開支壓力之餘，也減少了到訪診所或醫院的次數。

格洛斯特郡NHS今年冬天擴大計劃，今年11月至明年3月期間有多達150名病人受惠。NHS會繼續承擔首批試點患者的費用，擴大後多出的費用將由政府的住屋支援基金提供資金。

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申請人需符合以下條件，首先必須是年齡60歲以下正接受NHS免費服務的人士，或者是年齡60歲以上經濟有困難者。

申請人也必須為慢性肺部疾病患者，例如肺氣腫、慢性支氣管炎和支氣管擴張症。

根據研究機構的數據，格洛斯特郡NHS醫院每月要花費270萬英鎊（約2,500萬港元）用於治療患有呼吸系統疾病的患者。

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責任編輯：鄭錦玲