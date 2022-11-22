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【大行報告】大摩料今年銷售增長目標上調 升三生製藥目標價至7.5元

股樓投資 15:07 2022/11/22

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摩根士丹利表示，三生製藥（01530）由於內地藥品集中採購實施日期在疫情下進一步推遲等因素，料今年的銷售增長目標會由10%以下，上調至雙位數。該行上調其目標價至7.5元。三生製藥周二（22日）截至下午3時報7.7元，升幅4.1%。
 

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

 

盈利方面，該行指因匯兌收益影響，估計會增長20%至30%。集團管理層指引明年收入及盈利增長逾10%，不過該行認為，考慮到宏觀的不確定性、監管環境不斷變化及今年的利潤基礎高，相信指引需謹慎執行。


【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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大摩將三生製藥今年至2024年銷售預測分別上調5%、6%及7%，並上調股份目標價，由6.2元升至7.5元，評級維持「與大市同步」。

 

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 港股 目標價 三生製藥（01530）

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