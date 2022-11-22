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【中國經濟】中信里昂：內地新一輪疫情封控影響達七成GDP　對經濟復甦保持審慎

宏觀解讀 15:00 2022/11/22

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【中國經濟】中信里昂：內地新一輪疫情封控影響達七成GDP　對經濟復甦保持審慎

中信里昂表示，內地早前公布放鬆防疫措施的背景下，上周新冠新增確診及封城地區的數量持續急升，受疫情影響的城市更佔中國GDP的比重達到68.9%，創年初至今新高，故對內地目前經濟復甦保持審慎。

內地昨增27899宗本土新冠肺炎確診個案，北京更錄得突破千宗新症，多地進入封控狀態。該行指，內地工業生產活動總體疲弱，鋼材相關營運率和水泥出貨量走弱。出行數據更大受打撃，貨運流量、地鐵運載力和國內航班均進一步惡化。

內房市場僅錄得輕微改善，但仍低於歷史水平。整體樓市銷售由上周跌36.1%，降至跌27.5%，按周則回升8.8%。另外，電影票房低迷，汽車銷量亦見下滑，表現更低於2019及2020年，故對內地目前經濟復甦保持審慎。

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編輯：姚卓然

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中國 經濟衰退 防疫措施 中信里昂 新冠肺炎疫情 疫情 汽車 里昂 編輯 GDP

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