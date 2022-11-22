【世界盃2022】球迷村早餐惹劣評 網民：「似足飛機餐」（有圖）

2022年世界盃在卡塔爾舉行，主辦方設有多款住宿安排，但球迷批評收費與質素不成正比。有球迷於社交網站分享球迷村提供的早餐相片，只有三文治及甜甜圈等麵包、樽裝水及紙包果汁等。有網友狠批早餐「好似飛機餐」。

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全球球迷聚集於卡塔爾觀看2022年世界盃賽事，為應付住宿需求，卡塔爾主辦方興建球迷貨櫃屋球迷村和帳篷，帳篷住宿據報每晚費用約175英鎊（約1,619港元），入住球迷抱怨官方住宿「簡直搶錢」，又指欠缺基本設施，球迷村感覺像未完成。

球迷近日在社交網站分享官方提供的早餐相片，白色紙餐盒裝有三文治、甜甜圈及鬆餅，以及一顆蘋果。飲品方面只有樽裝水、紙包果汁、即溶咖啡粉及一小包蜂蜜。

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相片引起大量網民熱議，有網民嘲笑球迷花費200英鎊要在沙漠的塑膠帳篷過夜，又要進食猶如飛機餐質素的早餐。有人笑指鬆餅形狀似薯仔、球迷要飲樽裝水沖嘅速溶咖啡；網友更指該早餐似足小學旅行午餐盒，批評根本不值這個價錢。

但有不少網友滿意早餐，表示質素不比平價酒店差，甚至比起見過的很多酒店早餐還要好。亦有人指，其實看起來不錯，但認為花費200英鎊可能有更好的住宿選擇。

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責任編輯：郭麗明