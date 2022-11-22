  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】球迷村早餐惹劣評 網民：「似足飛機餐」（有圖）

環球社會熱點 15:13 2022/11/22

分享：

分享：

2022年世界盃在卡塔爾舉行，主辦方設有多款住宿安排，但球迷批評收費與質素不成正比。有球迷於社交網站分享球迷村提供的早餐相片，只有三文治及甜甜圈等麵包、樽裝水及紙包果汁等。有網友狠批早餐「好似飛機餐」。

日本球迷自發執拾垃圾 揭幕戰後遺留滿地國旗（有片） 【下一頁】

全球球迷聚集於卡塔爾觀看2022年世界盃賽事，為應付住宿需求，卡塔爾主辦方興建球迷貨櫃屋球迷村和帳篷，帳篷住宿據報每晚費用約175英鎊（約1,619港元），入住球迷抱怨官方住宿「簡直搶錢」，又指欠缺基本設施，球迷村感覺像未完成。

球迷近日在社交網站分享官方提供的早餐相片，白色紙餐盒裝有三文治、甜甜圈及鬆餅，以及一顆蘋果。飲品方面只有樽裝水、紙包果汁、即溶咖啡粉及一小包蜂蜜。

開幕戰疑報大數 觀眾人數超場館容納量 【下一頁】

相片引起大量網民熱議，有網民嘲笑球迷花費200英鎊要在沙漠的塑膠帳篷過夜，又要進食猶如飛機餐質素的早餐。有人笑指鬆餅形狀似薯仔、球迷要飲樽裝水沖嘅速溶咖啡；網友更指該早餐似足小學旅行午餐盒，批評根本不值這個價錢。

但有不少網友滿意早餐，表示質素不比平價酒店差，甚至比起見過的很多酒店早餐還要好。亦有人指，其實看起來不錯，但認為花費200英鎊可能有更好的住宿選擇。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英工黨黨魁呼籲 經濟需擺脫依賴移民勞工
今日
英工黨黨魁呼籲 經濟需擺脫依賴移民勞工
西班牙研究料李小龍飲水過量為死因 非止痛藥過敏
今日
西班牙研究料李小龍飲水過量為死因 非止痛藥過敏
美30年前冷藏胚胎誕龍鳳胎 創最長冷藏時間記錄
今日
美30年前冷藏胚胎誕龍鳳胎 創最長冷藏時間記錄
【世界盃2022】美國小將首戰即入球 父親原來大有來頭
今日
【世界盃2022】美國小將首戰即入球 父親原來大有來頭
Amazon今年或虧損780億 受語音助理Alexa等設備拖累
今日
Amazon今年或虧損780億 受語音助理Alexa等設備拖累

你可能感興趣

英工黨黨魁呼籲 經濟需擺脫依賴移民勞工
今日 14:41
英工黨黨魁呼籲 經濟需擺脫依賴移民勞工
西班牙研究料李小龍飲水過量為死因 非止痛藥過敏
今日 14:14
西班牙研究料李小龍飲水過量為死因 非止痛藥過敏
美30年前冷藏胚胎誕龍鳳胎 創最長冷藏時間記錄
今日 14:15
美30年前冷藏胚胎誕龍鳳胎 創最長冷藏時間記錄
網絡熱話 酒店 社交平台 住宿 世界盃 卡塔爾 早餐 三文治

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間16:00）

下一篇文章

英工黨黨魁呼籲 經濟需擺脫依賴移民勞工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間16:00）
【世界盃2022】防暴警阻人群湧入球迷區 有人指現場如梨泰院慘劇
【世界盃2022】防暴警阻人群湧入球迷區 有人指現場如梨泰院慘劇
梅根被嫌太長氣 主持Podcast講耐過嘉賓兼屢提哈里
梅根被嫌太長氣 主持Podcast講耐過嘉賓兼屢提哈里
印尼西爪哇5.6級地震162死數百傷 有建築物幾乎淪廢墟（第四版）
印尼西爪哇5.6級地震162死數百傷 有建築物幾乎淪廢墟（第四版）
【世界盃2022】傳戴彩虹臂章先罰黃牌 英格蘭放棄
【世界盃2022】傳戴彩虹臂章先罰黃牌 英格蘭放棄
【世界盃2022】辛偉誠拍片為英倫兩隊打氣 網友唔受落反嘲「堅離地」（有片）
【世界盃2022】辛偉誠拍片為英倫兩隊打氣 網友唔受落反嘲「堅離地」（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款