【隱形喇叭】LG開發車用輕薄喇叭　料明年商業化

▲ LG Display開發的車用隱形超薄喇叭技術，令「隱形喇叭」可以隱藏在儀錶板、頭枕等車輛組件內，以取代傳統汽車音響喇叭。

不少科技廠商正將創新技術和概念引入新一代汽車音響，持續革新汽車音響技術，LG Display近日更表示開發了車用超薄喇叭技術，令「隱形喇叭」可以隱藏在儀錶板、頭枕等車輛組件內，以取代傳統汽車音響喇叭。

LG Display指出，由於該隱形喇叭所採用的薄型驅動器聲音解決方案（Thin Actuator Sound Solution），改用了薄膜勵磁技術（film-type exciter technology）來取代大多數喇叭中常見的音圈、音盆和磁鐵，縮小體積之餘，也不會影響音質。

【貿易禁令】蘋果無法採購中國內存芯片 未來4成出貨量將由三星包辦

【iCloud漏洞】同步至Windows版iCloud出錯 出現陌生人照片及影片

該企形容，隱形喇叭外形如同一本護照，尺寸為15x8.9cm，厚度則為2.5mm，相當於兩枚硬幣疊在一起。重量方面為40g，比傳統汽車喇叭輕90%。此外，該喇叭還排除傳統喇叭常用的釹（Nd）等稀土元素，提高環境友善程度。

LG Display副總裁及業務發展部負責人Yeo Chun-ho表示，是次採用的新技術，「將傳統笨重的喇叭變隱形，提高空間、設計和環保因素，還帶來前所未有的聲音體驗。」預計在CES 2023將會作進一步展示，並在2023年上半年將解決方案商業化。

責任編輯：張寶燕