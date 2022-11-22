【交通資訊】Uber推出全新「提前預訂」服務　乘客可最多提前30日預訂行程 提供預估車資等4大特色功能

Uber宣布推出全新「提前預訂」（Uber Reserve）功能，讓乘客在最多30日前提前預訂行程，並於確認預訂前得知預估車資；而在預訂成功後，預估車資亦不會受行程開始後的加乘、或實際需求與供應狀況影響而有所調整。

【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時

Uber 香港區總經理鍾志霆表示：「隨大眾重拾疫前的生活方式，出行的頻率越趨頻繁，我們致力推出創新功能，讓大眾可輕鬆出行。全新的『提前預訂』功能補足了乘客在出行時有可能面對的煩惱，我們相信新功能可以讓乘客在計劃旅行、出席商務會議或家庭聚會時更從容自在。除了為乘客帶來新體驗，新功能亦可為司機夥伴帶來更多增加行程收入的機會，及選擇並預早計劃適合自己的行程。」

「提前預訂」功能的特色包括：

準時接載：乘客可以用 Uber App 提前預訂並確認行程。我們建議司機夥伴提早五分鐘抵達上車地點準備接載乘客，車資亦已包含十分鐘的等候時間費用。

彈性行程安排：乘客可以提早30分鐘至最多30日前預訂行程，並且最遲可於預訂行程開始前60分鐘免費取消行程。

車資清晰透明：確認每個「提前預訂」行程前，Uber App將清楚列明該行程的預估車資，當中包括依據乘客選擇的乘車選項的最低車資及提前預訂的附加費。行程的預估車資不會在預訂行程確定後受到當下的動態加乘或實際需求與供應狀況而有所調整。

多種乘車選項：「提前預訂」功能適用於 UberX、UberXL 、Comfort 、關懷優步、Uber Pet及的士行程（不包括按錶收費行程），照顧乘客不同行程的需要。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

$150試閱《iMoney》電子版3個月

責任編輯：嚴浩文