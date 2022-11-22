英工黨黨魁呼籲 經濟需擺脫依賴移民勞工

受脫離歐盟及新冠肺炎疫情影響，英國勞動力出現嚴重不足。工黨黨魁施紀賢預計將公開呼籲，希望英國經濟擺脫長期依賴外來勞動力，反之加大投資訓練現有勞動人口，應付未來經濟發展。

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施紀賢（Keir Starmer）將在周二（22日）出席英國工業聯合會（Confederation of British Industry，簡稱：CBI）的年度會議，屆時他將呼籲英國經濟未來脫離依賴外來移民勞動力，應該加強訓練現有勞動力。

據英國《天空電視台》報稱，施紀賢坦承移民是英國歷史一部分，工黨亦不會無視移民對英國經濟的貢獻，但將警告商界領袖，低收入廉價勞工支撐英國經濟增長的日子已經過去。他希望與商界形成合作關係，營造一個更公平﹑更著重綠色能源及更有活力的英國。

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工黨表示，將會令移民系統更有效地迎合英國商界需求，但同時商界亦要有計劃協助發展英國工人技術。工黨指現有移民系統失效，經常無法及時填補勞動力空缺，而且不少行業的外來工人存在工作環境惡劣及收入不高的狀況。

施紀賢指未來工黨政府在他帶領下，將會務實解決民眾基本需求，同時不會忽視引來技術人員來英的重要性。天空電視台指施紀賢將提倡實行移民記分制，並承諾不會再回出入境自由道路。

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責任編輯：吳漢培