西班牙研究料李小龍飲水過量為死因 非止痛藥過敏

華人傳奇武打明星李小龍1973年於香港逝世，享年僅32歲，有指其死因為對止痛藥過敏引發腦水腫。但西班牙有研究認為李小龍因飲水過量，腎臟無法排除多餘水分才導致腦水腫死亡。

美麻省有汽車撞入Apple專門店 釀最少1死逾10傷 【下一頁】

李小龍生前曾服用止痛藥Equagesic，這款藥含有鎮靜劑甲丙氨酯（Meprobamate），如對甲丙氨酯過敏或出現腦水腫的副作用。因此外界猜測李小龍的死因為對止痛藥過敏引發腦水腫。

不過西班牙專家近日在醫學期刊《Clinical Kidney Journal》發表名為「誰殺死李小龍？低鈉血症假設」（Who killed Bruce Lee? The hyponatraemia hypothesis）的論文。

專家認為李小龍的腦水腫是由低鈉血症引起。他們指出李小龍有飲用大量果汁和蛋白質飲品，再加上他曾使用大麻也會導致口渴，估計李小龍生前可能攝入異常大量的液體。

美國警電槍制伏逃亡電單車手 意外引發大火球 【下一頁】

再加上李小龍有多種易患低鈉血症的風險因素，這些因素會干擾調節水攝入和排泄的體內平衡機制。

他們認為李小龍有患低鈉血症，腎臟無法排除多餘水分來維持體内水分平衡，並導致腦水腫死亡。

專家更在文中指出，李小龍說過的一句「Be water my friend」廣為人知，但飲水過量似乎導致其死亡，認為這一點帶有諷刺意味。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲