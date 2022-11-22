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美30年前冷藏胚胎誕龍鳳胎 創最長冷藏時間記錄

環球社會熱點 14:15 2022/11/22

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隨科技進步，冷藏胚胎變得普遍。美國一對夫婦於上月底誕下一對龍鳳胎，但一雙兒女其實來自早於30年前已被冷藏的胚胎。美國父母形容，經歷令人難以置信。相關機構則指，該對胚胎或創最長冷藏胚胎移植成功記錄。

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龍鳳胎Lydia和Timothy Ridgeway於今年10月31日出世，但兩人的胚胎早於1992年4月22日起開始冷藏。若兩人在胚胎形成時出生，當時美國時任總統老布殊（George H.W. Bush），英國時任首相則是馬卓安（John Major）。

龍鳳胎父母形容，經歷令人難以置信。美國國家胚胎捐贈中心（NEDC）表示，雙胞胎創最長冷藏胚胎移植成功記錄。此前最長記錄於2020年創下，一個被冷藏27年的胚胎被成功移植，誕下名叫Molly Gibson的女嬰，而其姐姐Emma亦是一個被冷藏24年的胚胎移植後所得。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，雙胞胎的胚胎由一對匿名已婚夫婦捐贈，在2007年捐給NEDC，此前一直保存在生育實驗室中。據悉生母捐贈卵子時為34歲，而雙胞胎生父當時則已50歲。

龍鳳胎父母另外還育有4名子女，年齡介乎2至8歲。父親Philip Ridgeway表示，當雙胞胎胚胎形成時，他年僅5歲。從某種意義上而言，雙胞胎既是夫婦最年幼的子女，亦是最年長的子女。

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責任編輯：李俊儀

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