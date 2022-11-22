【10蚊店商機】通脹增加「1美元店」商機　日本大創計劃在美分店增至1千間

▲ 目前，大創已在美國加利福尼亞州、德薩斯州等地開設了80間以上店舖。（Daiso Japan USA Facebook圖片）

經營100日圓店「大創」（Daiso）的大創產業公司表示，計劃把美國的分店數量增至1000間。物價高漲令當地消費者節儉意識增強，廉價商品的店舖大受歡迎，大創因此抓住商機，力爭海外顧客市場。

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在新冠疫情的背景下，美國消費者較傾向網上購物，但隨著通脹情況持續，網購的運費和手續費加重了負擔，民眾遂選擇到價格低廉且種類豐富的實體店購物。

在紐約曼哈頓開設首間分店

因此，被稱為「1美元店」的日用品商店生意額大增。今年7月，大創更在高端商業地區紐約曼哈頓開設首間分店；目前，大創已在美國加利福尼亞州、德薩斯州等地開設了80間以上店舖。下年度更計劃在亞利桑那州等地開約30間店，長期目標是增至10倍以上。

亞洲市場發展勢頭亦強勁

大創發言人表示：「單一價格的高質量商品在海外市場也受到歡迎，我們將在海外的市場推出更多新品。」

除了美國，大創在亞洲的其他海外市場發展勢頭亦強勁。自2001年在台灣開設首間海外店舖以來，增長數量快速，截至今年2月，該企在日本以外的25個國家和地區共設2296間店舖，以1365間店舖的韓國為首。香港方面，Daiso Japan則共有20多間分店。

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責任編輯：李智美