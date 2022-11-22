【置業調查】花旗調查：51%受訪市民認為未來1年樓價會跌　佔比按年增32個百分點　16%人認為現時是置業好時機

花旗銀行發表2022年市民置業意向調查，9月訪問逾1000名香港市民，結果顯示51%受訪者認為未來1年樓價會下跌，佔比按年增32個百分點，而看好樓價上升比例跌至只有12%，相對去年同期少30個百分點。

隨著樓價回落，有16%受訪者認為現時是置業好時機，比去年同期升4倍，是近10年來最高的紀錄。不過，調查報告提到，即使有更高比例受訪者認為現時較佳置業時機，但只有約15%受訪者有興趣入市，僅按年增2個百分點，仍低於2020年錄17%水平，觀望態度仍濃厚。有興趣入市的受訪者當中，逾6成表示期望樓價進一步下跌至理想水平再去置業，他們平均期望樓價下調17%。報告亦提及，有42%受訪者會認真考慮買入凶宅，但大部分認為樓價需折讓3成以上。

42%受訪者會認真考慮買入凶宅

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指，不少受訪者認為樓市已屆入市好時機，惟未能轉化為入市意欲，反映市民仍在觀望樓市會否進一步下跌，以及受個人財政、經濟狀況、息率走勢影響。

她補充，息口上升是影響樓市最大負面因素，加重市民供款負擔及通過壓力測試難度，而美國聯儲局持續加息，香港銀行具有上調最優惠利率（P）壓力，料本港銀行至明年第二季仍會再加息共1.125厘，即合計調升P按共1.5厘，令實際供款按揭利率升至4厘。

李貴莊表示，該行估計樓市尚存在調整空間，料樓價將由去年歷史高位回落20%，最快明年第二季才見底。她又認為港府有機會於明年公布的財政預算案放寬市民購入第二個住宅物業需支付樓價15%的從家印花稅，以刺激置業需求及避免負資產情況出現。

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編輯：胡學能