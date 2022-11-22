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【世界盃2022】美國小將首戰即入球 父親原來大有來頭

環球社會熱點 13:09 2022/11/22

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美國在世界盃B組首輪賽事對上威爾士，在領先一球下最終被對方陣中王牌巴爾攻入12碼追和。今場為美國首開紀錄的球員為00後小將Timothy Weah，雖然他本身名不見經傳，但父親卻大有來頭，正是金球獎至今唯一非洲得主﹑現任利比亞總統韋亞。

【世界盃2022】日本球迷自發執拾垃圾 揭賽戰後遺留滿地國旗（有片） 【下一頁】

年僅22歲的Timothy出生在美國紐約，現時效力法甲球會里爾（Lille）。周一（21日）的小組賽中，Timothy在36分鐘攻破威爾士大門，為球隊先開紀錄。但美國最終遭威爾士隊長巴爾（Gareth Bale）在賽事末段攻入12碼，阻止美國取得自2014年後首場世界盃勝利。

Timothy前途相信無可限量，更是做到父親一直未能完成的夢想，在世界盃上陣及收獲入球。Timothy父親正是90年代歐洲球壇名宿，金球獎至今唯一非洲球員得主，兼非洲國家利比亞現任總統韋亞（George Weah）。

Timothy賽前受訪時表示，能夠代表美國出戰世界盃是美夢成真，感到難以置信。Timothy更指自己在世界盃賽場上陣對父親而言是天大的喜事，相信父親一定會感到開心。

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【世界盃2022】開幕戰疑報大數 觀眾人數超場館容納量 【下一頁】

韋亞曾效力歐洲球壇多隊勁旅，包括意甲豪門AC米蘭及法甲勁旅巴黎聖日耳門（PSG）。1994至95球季效力PSG時，成為歐聯神射手，更憑當年出色表現，力壓德國「金色轟炸機」奇連士文（Jürgen Klinsmann）及芬蘭傳奇列馬倫（Jari Litmanen），成為史上唯一一位非洲金球獎得主。

韋亞退役後轉戰政壇，並在2005年首次挑戰祖國利比亞總統之位，但他最終不敵前總統西利夫（Ellen Johnson Sirleaf）。韋亞2017年捲土重來，成功贏下選舉，成為利比亞第25任總統，亦是史上首位前球員非洲國家元首。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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