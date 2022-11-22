▲ 【大行看法】德銀：美國槓桿貸款違約率2024年將達11.3% 接近歷史最高水平

德意志銀行表示，由於全球經濟前景惡化，2024年美國槓桿貸款的違約率將達到11.3%，接近歷史最高水平，而歐元槓桿貸款的違約率將達到7.1%。

該行在研究報告中認為，由於缺乏近期到期的貸款，預計明年違約率受控，2023年美國和歐元市場的違約率料分別為5.6%和3.7%。但預計之後違約率就會從屆時開始上升。槓桿貸款通常由債務水平已經很高且信用評級低於投資級的公司發行。

貸款倘衰退期間違約 債權人或僅能收回一半面值

德銀分析師表示，隨着美國經濟可能在明年下半年陷入衰退，總債務收入比（total debt-to-earnings ratio）高的公司的利潤率將面臨巨大打擊。這將導致更多交易所陷入困境、未能支付利息，進而引發2024年違約率上升。預計違約率的增加將伴隨著較低的恢復率，意味如果貸款在即將到來的經濟衰退中違約，債權人可能只能收回面值的50%至60％。

德銀認為，對歐洲發行人來說，一個較佳情況是，儘管槓桿率很高，但沒有像美國信貸市場那樣增加，而歐元高收益債券市場的信用評級比美國同行要高。該行還指，歐洲信貸在即將到來的經濟衰退中的表現應該優於美國同行，因歐洲央行的傳導保護工具（Transmission Protection Instrument，TPI）作為後盾，以及整個歐元區的額外財政支出都有空間來防止更大的違約潮。相比之下，由於美國國會和選民之間嚴重分歧，德銀對聯儲局在明年美國經濟衰退期間重新實施量化寬鬆政策或美國財政刺激措施的前景抱持較低信心。

另外，由於當違約開始上升時，美國的通脹率預計將保持在2%以上，貨幣刺激的範圍可能有限。

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編輯：胡學能