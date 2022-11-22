Amazon今年或虧損780億 受語音助理Alexa等設備拖累

電商龍頭亞馬遜（Amazon）2014年推出人工智能語音助理Alexa，受到大眾歡迎。惟據報亞馬遜將受Alexa等設備拖累，今年或將虧損100億美元（約780億港元）。報道更指，亞馬遜今年首季已虧損30億美元（約234億港元），同樣受Alexa等設備的部門營運拖累。

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美媒《Business Insider》引述亞馬遜內部數據報道，包括Alexa、智能喇叭Echo及串流服務平台Prime Video所在的全球數碼部門，今年首季的營運虧損金額已達30億美元。報道引述消息人士指，大部分虧損由Alexa等設備造成。

報道更指，雖然Alexa曾一度是亞馬遜增長最快的項目，但現時或將令公司今年虧損100億美元。據悉，Alexa為亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）的得意之作，他不但非常支持Alexa背後團隊，更親自參與開發及營銷活動。

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《紐約時報》報道，Alexa及Echo在2018年虧損約50億美元（約390億港元），當年一共有1萬名員工負責兩項產品的工作。其中一名相關職員透露，團隊招聘已在2019年底時暫停，貝索斯亦在翌年退出開發工作。

Alexa已推出市面4年，期間有顧客投訴設備曾將錄音傳送給錯誤對象，亦有報道指，亞馬遜竊聽民眾與設備的對話。雖然Alexa每周錄得10億次互動，但如詢問天氣等大部分對話都無法令公司盈利。

亞馬遜負責設備及服務業務的高級副總裁David Limp曾於2019年承認，需提高Alexa的參與度及安全性才能達至新水平。他亦曾就今年虧損狀況發表聲明指，亞馬遜將繼續大量投資Alexa及Echo。

上周有關亞馬遜裁員的報道指，Alexa團隊將成為主要裁員對象。David Limp其後正式會解僱部分設備和服務團隊的員工。

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責任編輯：李俊儀