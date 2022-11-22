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拜登感恩節前特赦兩隻火雞 諷刺共和黨未現紅潮

環球社會熱點 12:59 2022/11/22

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美國總統拜登為迎接周四（24日）的感恩節，周一（21日）按照傳統於白宮特赦兩隻火雞。拜登諷刺共和黨人於中期選舉失利，笑稱唯一看到的紅潮只得倒瀉的小紅莓醬。

Kanye West宣布角逐2024美國大選 再助特朗普鎅票?Twitter 【下一頁】

拜登（Joe Biden）於白宮草坪上特赦兩隻分別名為「朱古力」和「薯片」的火雞。牠們不會成為感恩節晚餐的主菜，並會獲轉送至北卡羅來納州立大學的火雞教育中心安享晚年。

    點擊圖片放大
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拜登飼養的愛犬Commander也在白宮露台上觀看特赦火雞儀式，更不時吠叫。

拜登乘機利用Commander來諷刺共和黨人沒有再現紅潮：

如果我隻德國牧羊犬Commander倒瀉餐枱上嘅小紅莓醬，本季就會出現唯一嘅紅潮。

（The only red wave this season will be if our German shepherd Commander knocks over the cranberry sauce at our table.）

逾700萬網民撐馬斯克解封 特朗普明言無意回歸Twitter 【下一頁】

另外，根據American Farm Bureau Federation的數據，今年美國普通家庭的感恩節晚餐開支，因為通脹會較去年高出兩成。

該組織的調查發現，10人享用感恩節晚餐的平均開支為64.05美元（約499.6港元），而去年為53.31美元（約415.8港元）。

今年一隻16 磅重的火雞平均價格為28.96美元（約225.9港元），比去年高5美元（約39港元），升幅達21%。

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責任編輯：鄭錦玲

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