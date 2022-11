拜登感恩節前特赦兩隻火雞 諷刺共和黨未現紅潮

美國總統拜登為迎接周四(24日)的感恩節,周一(21日)按照傳統於白宮特赦兩隻火雞。拜登諷刺共和黨人於中期選舉失利,笑稱唯一看到的紅潮只得倒瀉的小紅莓醬。

拜登(Joe Biden)於白宮草坪上特赦兩隻分別名為「朱古力」和「薯片」的火雞。牠們不會成為感恩節晚餐的主菜,並會獲轉送至北卡羅來納州立大學的火雞教育中心安享晚年。

拜登飼養的愛犬Commander也在白宮露台上觀看特赦火雞儀式,更不時吠叫。

拜登乘機利用Commander來諷刺共和黨人沒有再現紅潮:

如果我隻德國牧羊犬Commander倒瀉餐枱上嘅小紅莓醬,本季就會出現唯一嘅紅潮。

(The only red wave this season will be if our German shepherd Commander knocks over the cranberry sauce at our table.)