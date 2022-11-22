【Uber】Uber 推出全新「提前預訂」功能　乘客可在30日前提前預訂行程

▲ Uber推出全新「提前預訂」功能（Uber Reserve），讓乘客在最多30日前提前預訂行程。（Uber提供圖片）

Uber推出全新「提前預訂」功能（Uber Reserve），讓乘客在最多30日前提前預訂行程，並於確認預訂前得知預估車資；而在預訂成功後，預估車資亦不會受行程開始後的加乘、或實際需求與供應狀況影響而有所調整。

【世界盃2022】足球主題餐廳生意料升2成 英格蘭、日本隊上場晚市爆滿

Uber香港區總經理鍾志霆表示：「全新的『提前預訂』功能補足了乘客在出行時可能面對的煩惱，我們相信新功能可以讓乘客在計劃旅行、出席商務會議或家庭聚會時更自在。」



「提前預訂」功能的特色包括：

•準時接載：乘客可以用Uber App提前預訂並確認行程。司機可提早5分鐘抵達上車地點準備接載乘客，車資亦已包含10分鐘的等候時間費用

•彈性行程安排：乘客可以提早30分鐘至最多30日前預訂行程，並且最遲可於預訂行程開始前60分鐘免費取消行程

•車資清晰透明：確認每個「提前預訂」行程前，Uber App將清楚列明該行程的預估車資，當中包括依據乘客選擇的乘車選項的最低車資及提前預訂的附加費

•多種乘車選項：功能適用於UberX、 UberXL、 Comfort 、關懷優步、 Uber Pet及的士行程（不包括按錶收費行程）

【二手拍賣】Carousell調查：超過8成受訪者買更多二手商品 三大類別有甚麼？

【世界盃2022】「酒吧地圖」App增過百商戶直播資訊 便利市民預訂觀看世界盃

責任編輯：李智美