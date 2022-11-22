【貿易禁令】蘋果無法採購中國內存芯片　未來4成出貨量將由三星包辦

▲ 科技媒體電子時報（DigiTimes）引述供應鏈消息指，蘋果將由2023年開始，以三星作為替代供應商，向三星採購內存芯片產品。

隨著美國的貿易禁令生效，蘋果也被禁止與中國供應商採購內存芯片等產品，因此需要開始依賴其他製造商。據科技媒體電子時報（DigiTimes）引述供應鏈消息指，蘋果將由2023年開始，以三星作為替代供應商，向三星採購內存芯片產品。

報道指，蘋果原本想採購長江的128層3D NAND內存芯片，並在中國市場銷售搭載該供應商內存芯片的iPhone。惟現時受禁令影響，需要尋找全球最大的記憶體製造商之一的三星供貨，料三星未來將承擔高達40%的iPhone內存芯片出貨量。

過往三星已擔任著蘋果供應鏈的主要角色，包括向蘋果提供了數百萬部iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的顯示屏幕。如果三星再向蘋果提供內存心片的話，亦意味著蘋果未來將會更依賴三星這個競爭對手。

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另據外電早前引述蘋果內部消息報道，iPhone 14系列的顯示屏幕約有82%是向三星採購，12%由南韓LG Display供貨，另外6%則由內地京東方供應，三星正穩居蘋果iPhone系列最大屏幕供應商。

責任編輯：張寶燕