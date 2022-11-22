所羅門群島發生7級地震 首都部分地區停電

美國地質調查局周二（22日）錄得所羅門群島發生黎克特制7級地震。所羅門群島政府指，地震後半小時再錄得6級餘震，現時無需發出海嘯警報。當局表示，地震導致首都霍尼亞拉（Honiara）部分地區停電。

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美國地質調查局錄得，太平洋島國所羅門群島於當地時間周二中午1點發生7級地震，震央位於首都以西約55公里的馬蘭戈地區（Malango），震源深度15公里，屬淺層地震。

美國地質調查局發出海嘯警報；所羅門群島總理辦公室呼籲民眾前往地勢較高的地方躲避，不久已解除海嘯警報。

發生首次地震後，同一地區最少錄得3次餘震，其中一次地震強度達6級。當局指首都霍尼亞拉建築物只有輕微損毀，部分地區停電，暫未接獲傷亡報告。

所羅門群島廣播公司發聲明指，當地所有廣播服務停播。

民眾於社交網站上載相片，顯示地震導致建築物磚石破裂、碎片砸壞多輛汽車；政府辦公室因劇烈震動使文件散滿一地。

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責任編輯：郭麗明