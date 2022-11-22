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【本港樓市】施永青：若樓價跌逾兩成、足以形成金融風險　建議政府撇銷辣招並容許用強積金買樓

Hot Talk 12:08 2022/11/22

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【本港樓市】施永青：若樓價跌逾兩成、足以形成金融風險　建議政府撇銷辣招並容許用強積金買樓

本港樓市今年來累跌逾12%，中原地產創辦人施永青在報章專欄撰文指，如果政府不及時推出穩定樓價的措施，2022年樓價跌逾20%的可能性很高，「若然真的出現這樣的跌幅，足以引起市場的恐慌，並形成金融風險」。

施永青指，跌10%與跌20%為樓市的臨界線，原因並非它們是「齊頭數」，而是因為樓價在800萬元以下的樓宇可做九成按揭，樓價跌破一成，在高位時買入這類細價樓的人，就會落入負資產的境地。

當銀主盤明顯增加　樓市跌勢進入自升完成階段

他指，樓價已從高位下跌超過10%，陷入負資產的小業主將會愈來愈多，若遇到經濟不景，失業率上升，那就會有斷供情況出現，導致銀行非採取行動不可，到銀主盤明顯增加時，樓市跌勢就會進入自我完成的階段。

「即是說，樓價愈跌，就愈多人變成負資產；愈多人變成負資產，就愈多人想壯士斷臂，以割掉虧損；於是又造成樓價進一步下跌。」

大華繼顯：看好3地產股在加息環境中最為穩健【下一頁】

施永青認為，各區樓價的跌幅在10月突然加快，尤其是一些熱門的屋苑，如太古城、沙田第一城等，單月已跌了10%以上，個別極端的例子更跌近兩成。 這種情況相信會進一步向較冷門的地區蔓延。

他建議政府推出穩定樓價的措施，以免樓價跌勢失控，包括撤銷全部三項非正常的印花稅；重啟投資移民；容許市民動用自己的強積金的一半，用作買樓自住，即使這些措施不一定一次過推出，但亦應該一早宣之於口，以起理性預期的效果。

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編輯：陳韻妍

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經濟 香港物業 樓價 負資產 銀主盤 地產 施永青 強積金 印花稅 沙田第一城

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