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【世界盃2022】日本球迷自發執拾垃圾 揭賽戰後遺留滿地國旗（有片）

環球社會熱點 12:03 2022/11/22

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2022年世界盃周日（20日）展開揭幕戰，厄瓜多爾最終以2比0撃敗東道主卡塔爾，歷來首次有東道主首戰敗陣。有球迷於Instagram發布影片，可見身穿日本隊球衣的球迷，於揭幕戰結束後自發執拾場地垃圾，引來全球網友激讚。

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來自巴林的KOL球迷Omar Al-Farooq於IG上載影片，分享他參加世界盃開幕禮所遇到趣事。影片可見，世盃揭幕戰結束後，大量汽水樽、國旗等雜物佈滿看台。有多位身穿日本球衣的球迷，手持大型垃圾袋，成群結隊協助執拾垃圾。

Al-Farooq前往詢問他們行動用意何在，他們表示自己是日本人，因為尊重世界盃場地，所以不會遺留任何垃圾。

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傳戴彩虹臂章先罰黃牌 英格蘭放棄 【下一頁】

即使當日沒有日本隊作賽，他們仍留下觀看揭幕戰直至完場，IG影片可見日本球迷更撿起被扔在地上的卡塔爾和厄瓜多爾國旗，強調這兩個國家的國旗「值得尊重」。Al-Farooq最後主動與日本球迷擁抱，感謝他們對世界盃的付出。

日本球迷於2018年俄羅斯世界盃亦做過相同事情，即使日本隊當日在互射12碼階段以2比3不敵比利時，但他們仍然自發收拾垃圾及清潔座位。

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責任編輯：郭麗明

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