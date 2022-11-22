【異動｜基建股】資金突捧基建股　中交建急抽9%　日前內地表示要確保第四季工業經濟運行在合理區間

▲ 【異動｜基建股】資金突捧基建股

資金突然湧入基建股，中交建 （01800） 急抽9.3%，報3.64元，成交額未到半日已達1.2億元，已遠超過去近半年的每日全日成交額。而中鐵建 （01186） 升6.9%，報4.34元，中鐵 （00390） 升6.7%，報4元。

資金面上，A股於上午11時18分左右抽升，半日轉升0.75%，報3108點，料資金同樣追入國企基建股。

另外，消息面上，昨（21日），工業和信息化部、國家發展改革委、國務院國資委等三部門聯合印發《關於鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》（以下簡稱《通知》），從多措並舉夯實工業經濟回穩基礎、分業施策強化重點產業穩定發展、分區施策促進各地區工業經濟協同發展、分企施策持續提升企業活力等方面提出了17項具體舉措。

《通知》的總體目標是，確保2022年四季度工業經濟運行在合理區間，保持製造業比重基本穩定，為2023年實現「開門穩」、加快推進新型工業化打下堅實基礎。

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編輯：姚卓然