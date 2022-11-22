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【券商點睇】德邦併表提升收入 京東物流由虧轉盈

股樓投資 12:52 2022/11/22

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京東物流（02618）第三季實現收入357.71億元（人民幣，下同），按年增長 38.9%；經調整後的非國際財務報告準則（Non-IFRS）淨利潤4.47億元， 而上年同期虧損5.67億元。今年宏觀環境存不確定性，國內疫情反覆，其中德邦貢獻收入為58億元，若剔除德邦併表影響，公司仍取得16%的收入增長。

【同場加映】青姐話：上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

國金證券指出，截至第三季末外部一體化供應鏈客戶數按年增長11%至62,629名，單客收入增長7%至11.7萬元，反映了客戶對公司一體化供應鏈解決方案及物流服務的認可。此外，第三季公司成為首批接入抖音電商平台音需達服務的物流企業，為抖音用戶提供送貨上門等高質量配送服務。期內，公司毛利率為7.4%，按年增加2.5個百分點，帶動單季度延續盈利，淨利率為1.2%，按年增加3.5個百分點，超出市場預期。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩轉軚上調恒指明年目標至18200點 另推薦15隻焦點股，請按【見下頁

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8月31日，公司獲得中國民航局頒發的CCAR-121部《航空承運人運行合格證》，標誌著京東物流航空正式投入運營，截至目前南通往返北京的自有全貨機航綫已正式運營。截至第三季末，公司運營超過1,500個倉庫，包含雲倉生態平台的管理面積在內，倉儲網絡管理面積超過3,000萬平方米。該行考慮疫情持續影響，下調2022至2024年歸母淨利預測，但維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：關注經濟與業績 三大策略你要識

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撰文：林衛

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港股 買入 京東物流（02618）

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