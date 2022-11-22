【新能源車】國內高端電動車捲入降價潮 整體車市需求獲看好

據內地報道，面對特斯拉（Tesla）連續兩輪「價格攻勢」，不少車企也針對旗下的新能源汽車推出了優惠政策。其中傳統豪華燃油車領域佔據主導地位的奔馳（Benz），最引人注視。報道形容特斯拉的攻勢可謂「來勢洶洶」，先是對旗下部分車型降價最高3.7萬元（人民幣，下同），再推出最高8,000元的保險優惠，還將旗下部分車型的交車周期調整到1至5周。

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對此，奔馳則大幅下調了旗下多款純電動車型廠商指導價，有些車型下調幅度超過20萬元。而針對降價前購買相關車型的客戶，奔馳還表示將根據購車發票金額和此次調整後的廠商建議零售價的差額，提供專屬補貼方案。究其原因，今年首10個月，奔馳純電動車累計銷量不到1.4萬輛，而在新能源領域相似定位的特斯拉銷量則超過33.5萬輛。

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隨着多家車企宣布降價，現在壓力又來到了「不降價」的車企一邊，包括理想（02015）、比亞迪（01211）在內此前定價堅挺的新能源品牌，在首付比例、終端售價、保險政策等方面，都有鬆動的迹象。乘聯會秘書長崔東樹表示，此次部分新能源汽車降幅大且品牌號召力強，跟進車險補貼或增加的終端促銷，有利於提振新能源汽車的短期銷量，也會給11月新能源車市場帶來新增需求。

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撰文：林衛