【券商點睇】併購容量低於目標 信義能源被降目標價

根據中泰報告，信義能源（03868）截至7月底僅完成170MW光伏發電項目併購，預計公司全年將完成約850MW併購容量，低於原先目標的1,000MW併購容量，因為現時開發成本較高。2022年累計裝機容量將按年增加約34%，但仍與2021年的36%增長率相若。

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國家發改委等多個部委自3月起在全國開展可再生能源發電補貼核查工作，以加強補貼資金使用管理。第一批補貼核查確認的合規項目清單近日公布，共含7,344個項目，其中風電、光伏、生物質發電分別佔3,778個、2,591個、975個。據該行了解，公司約一半帶補貼光伏項目列入首批清單，高於光伏市場平均成功率的48%。中泰證券認為，餘下一半項目將可分批列入其後清單。截至6月底，公司電費補貼應收達到50.2億元。

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此外，人民幣貶值雖不會影響公司日常運營，但會拉低公司以港元結算的盈利。加上併購低於目標，該行分別下調2022至2024年股東淨利潤預測2.8%、5.6%、2.5%，又相應將目標價由4.53元下調至3.28元，目標2023年股息率達到5.9厘。雖然降低目標價，但股價經過近月調整後上升空間擴大，故將評級由「增持」上調至「買入」。

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撰文：林衛