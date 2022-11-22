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【共同富裕】劉強東：京東副總監級別以上減薪1成至2成　改善基層員工福利

新經濟追蹤 11:49 2022/11/22

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【共同富裕】劉強東：京東副總監級別以上減薪1成至2成　改善基層員工福利

內媒引述京東 （09618） 創辦人劉強東向員工發出的全體信，2023年1月1日起京東集團副總監以上以及相對應的「P／T序列」以上全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10%至20%不等。劉強東揚言，職位越高降得越多。

國家主席習近平近兩年積極提倡「共同富裕」概念，大型科企、金融機構也屢傳配合該理念行動，劉強東在信中除了提及高層減薪，也表示會改善基層員工待遇，包括：

  • 自2023年1月1日起，逐步為十幾萬德邦快遞的兄弟們繳齊「五險一金」，確保每個德邦兄弟都能「老有所養，病有所醫」，為兄弟們提供基礎保障；
  • 集團拿出100億元人民幣，為包括全體德邦兄弟們在內的所有集團基層員工設立「住房保障基金」
  • 劉強東本人再捐款一個億人民幣，集團以及各個BGBU也會拿出一定比例的現金，大幅擴充「員工子女救助基金」的規模

彭博：內地金融高層或進一步減薪 香港中資投行研收窄不同層級薪酬差距，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

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編輯：麥德銘

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港股 共同富裕 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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