【共同富裕】劉強東：京東副總監級別以上減薪1成至2成　改善基層員工福利

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【異動｜基建股】資金突捧基建股 中交建急抽9% 日前內地表示要確保第四季工業經濟運行在合理區間
內媒引述京東 （09618） 創辦人劉強東向員工發出的全體信，2023年1月1日起京東集團副總監以上以及相對應的「P／T序列」以上全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10%至20%不等。劉強東揚言，職位越高降得越多。
國家主席習近平近兩年積極提倡「共同富裕」概念，大型科企、金融機構也屢傳配合該理念行動，劉強東在信中除了提及高層減薪，也表示會改善基層員工待遇，包括：
- 自2023年1月1日起，逐步為十幾萬德邦快遞的兄弟們繳齊「五險一金」，確保每個德邦兄弟都能「老有所養，病有所醫」，為兄弟們提供基礎保障；
- 集團拿出100億元人民幣，為包括全體德邦兄弟們在內的所有集團基層員工設立「住房保障基金」
- 劉強東本人再捐款一個億人民幣，集團以及各個BGBU也會拿出一定比例的現金，大幅擴充「員工子女救助基金」的規模
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編輯：麥德銘